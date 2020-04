Bozza DPCM, confermato lo stop degli allenamenti fino al 3 maggio

Ultime notizie. Il Premier Conte ha annunciato la proroga delle misure restrittive fino al 3 maggio, annunciando di aver firmato un nuovo DPCM per l'emergenza Coronavirus. In attesa del comunicato ufficiale, nella bozza si tocca ovviamente anche la questione relativa al calcio e lo sport: "sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo". In altre parole niente allenamenti almeno fino al 3 maggio, poi si vedrà.