Decreto Crescita, arriva l'ok del Senato: via libera definitivo alla legge

Il Senato approva la fiducia posta dal governo sul decreto crescita con 158 sì, 104 contrari e 15 astenuti. Il provvedimento diventa legge.

Durante l'esame, cominciato questa mattina, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha posto, a nome del governo, la questione di fiducia anche nell'aula di Palazzo Madama, come già avvenuto per la Camera una settimana fa. Il provvedimento andava convertito in legge entro il 29 giugno, pena la decadenza.

Il testo ha ottenuto, venerdì 21 giugno, il primo via libera dalla Camera, con 270 voti favorevoli e molte assenze fra i banchi dell'opposizione.