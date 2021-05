Decibel Bellini presenta il nuovo singolo 'Fuori Pericolo' ft Jovine: è un inno alla rinascita [VIDEO]

“Fuori pericolo” è il nuovo singolo di Decibel Bellini, noto speaker delle gare interne della Ssc Napoli al San Paolo, nato dalla collaborazione con Jovine e disponibile in radio e in digitale da venerdì 30 aprile per Artist First. Il brano è una fotografia in musica di tutto quello che questo periodo ha rappresentato. Un continuo susseguirsi di emozioni tra la voglia di “ricominciare a camminare” in perfetto equilibrio tra la forza del beat e le pause usate per raccontare il caos che stiamo vivendo. La costante voglia di viaggiare, l’evocazione della libertà , il senso di oppressione provato spingono il brano verso un orizzonte diverso verso il quale potere andare. Accompagnato dal lavoro in studio dei produttori D4F0ur, l’estro creativo di Decibel Bellini rende possibile un mix di esperienze, suoni e generi che si sfiorano senza mai però snaturarsi. Una musica ricercata ed un sound electro accompagnano il racconto. “Fuori Pericolo” in uscita il 30 aprile anticipa diversi remix e nuove collaborazioni in arrivo per Decibel