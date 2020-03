L'Ajax ha comunicato la rescissione del contratto a Abdelhak Nouri. Il centrocampista classe 1997 si è risvegliato dal coma pochi giorni fa, dopo un anno, come comunicato dal fratello Abderrahim, dopo essere collassato in campo nel luglio 2017 per un'aritmia cardiaca. Le sue condizioni stanno migliorando ma, come riportato dal Telegraaf, l'Ajax ha deciso di rescindere l'accordo in scadenza 2020.