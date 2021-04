De Rossi dimesso dall'ospedale Spallanzani: ora proseguirà il recupero a casa

Ultime calcio - Daniele De Rossi è stato dimesso dall'ospedale e proseguirà il recupero a casa. Il collaboratore tecnico del ct Mancini era stato ricoverato per una polmonite da Covid il 9 aprile, in seguito al focolaio scoppiato nel ritiro della Nazionale italiana durante le partite di qualificazione ai Mondiali 2022. Gli ultimi esami hanno rassicurato i medici dello "Spallanzani", che gli hanno dato il via libera per tornare a casa in attesa della negativizzazione. Già nella giornata di lunedì il direttore sanitario dell'ospedale romano, il professor Vaia, aveva rassicurato tutti sulle sue condizioni, spiegando che la giovane età dell'ex calciatore e il fatto che la malattia fosse stata presa per tempo stavano garantendo un decorso tranquillo.