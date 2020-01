Geniale De Rossi, si traveste per vedere il derby in Curva Sud! [FOTO]

Ultime Calcio - C'era un ospite speciale all'Olimpico per Roma-Lazio di domenica scorsa, un ospite che nessuno ha riconosciuto: Daniele De Rossi. Perché? Come testimoniato dalla moglie Sarah Felberbaum l'ex capitano giallorosso si è fatto truccare e mascherare per ore per seguire la partita in Curva Sud senza farsi riconoscere: un sogno che De Rossi voleva esaudito.

"Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in Curva Sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby - scrive l'attrice sul proprio profilo social -. Abbiamo perso un pomeriggio intero, ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino. (Ti amo)". Missione compiuta!