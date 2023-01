De Maggio a sorpresa: "Ipotesi Raspadori con Osimhen contro l'Inter"

Ultime notizie SSC Napoli - Il big match della ripresa del campionato va di scena a San Siro, dove la capolista Napoli sfiderà l'Inter. La sfida è valida per la 16ª giornata di Serie A e la chiude, con la gara delle ore 20:45 di stasera. Ma chi scenderà in campo? Quali saranno le formazioni ufficiali di Inzaghi e Spalletti? Arriva una suggestione dalla radio ufficiale della SSC Napoli.

Come racconta il direttore Valter De Maggio nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, si fa largo un'ipotesi finora inaspettata:

"Più passano le ore, più penso che Spalletti stia valutando anche quest'ipotesi: Raspadori dietro Osimhen. Per me è chiaro che l'Inter andrebbe in difficoltà, ma poi dovrebbe sacrificarsi anche in fase difensiva.

Anche se a meno di sorprese potrebbe essere 4-3-3, per il tecnico azzurro".