Diego De Luca scrive sul proprio profilo Twitter dopo il pareggio del Napoli a Torino contro la Juventus col punteggio di 1-1:

"Una squadra da applausi, il Napoli, capace di palleggiare in faccia all’avversaria, data per spacciata alla vigilia e che torna a casa con petto in fuori, punto ed orgoglio. In foto, l’altra squadra nel tipico atteggiamento di quando non vince".