Notizie Covid - Pronte multe salatissime in Campania per chi non rispetterà le regole. Lo ribadisce il governatore Vincenzo De Luca con un post via Facebook:

"Ricordiamo che da ieri, per effetto dell’ordinanza n. 72, in Campania è obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto 24 ore su 24. E la mascherina va indossata correttamente, non portata al braccio. Abbiamo dato 24 ore di tolleranza, poi le forze dell’ordine devono partire con multe da mille euro a chi non la indossa".