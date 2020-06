De Luca sotto accusa: "Juventino e anti-napoletano". Spuntano le prove! [FOTO]

Vincenzo De Luca è al centro delle polemiche. Il presidente della Regione Campania sta conducendo una campagna elettorale spregiudicata, in vista delle elezioni regionali di settembre 2020 e il ritorno in campo della SSCNapoli ha costituito per lui l'occasione di mettersi in mostra di fronte ai milioni di tifosi napoletani che andranno a votare. De Luca non ha perso l'occasione di strizzare l'occhio ai tifosi del Napoli nemmeno dopo la vittoria in Coppa Italia, quando migliaia di persone si sono riversate in strada per festeggiare, disattendendo le ordinanze sul distanziamento sociale sulle quali De Luca aveva costruito tutta la sua notorietà sui social fino a questo momento. Anziché invocare i lanciafiamme contro i tifosi, così come aveva sempre fatto con i runner o i giovani della movida, De Luca ha colto la palla al balzo per mettersi dalla parte dei napoletani, incurante di apparire incoerente.

Tutto questo clamore mediatico, però, rischia di rivolgersi contro di lui: nelle ultime ore, infatti, sempre più persone stanno diffondendo le prove della falsità della fede napoletana improvvisamente proclamata da De Luca. A Salerno, infatti, lo conoscono molto meglio e tante persone hanno iniziato a dare una nuova versione dei fatti: Vincenzo De Luca è notoriamente un tifoso della Salernitana (squadra la cui tifoseria è un'acerrima nemica dei napoletani) ed è anche grazie alla sua simpatia per la Salernitana, più volte sdoganata in pubblico, che è riuscito ad assicurarsi un importante bacino di voti durante gli anni in cui è stato sindaco di Salerno.

In questi giorni, anche la nota pagina Facebook di tifosi napoletani "A tua difesa", gruppo riconducibile alla Curva A, si è esposto sulla questione con un post che ha fatto molto clamore: "Abbiamo voluto volontariamente aspettare un po' prima di fare sto post. Magari una volta tanto l'uomo in questione ci avrebbe smentito. De Luca (quello che ha contribuito a distruggere la sanità in Campania ma diventato all'improvviso "idolo" dei fessacchiotti che corrono dietro gli slogan) non era pronto a bruciare con i lanciafiamme i laureati e a fucilare i cialtroni che non rispettavano i protocolli sanitari?! Stranamente non ha aperto bocca questa volta sugli assembramenti a Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia. Secondo voi perché? Dai mica perché all'orizzonte ci sono le elezioni e avrebbe perso una marea di voti insultando i tifosi del Napoli?! No dai, mica siamo così fessi..."

De Luca Salernitana

De Luca Salernitana

De Luca juventino

Non solo la Salernitana, però: nelle ultime ore sono state diffuse le prove del fatto che De Luca è in realtà un tifoso della Juventus. Chi lo conosce bene a Salerno, infatti, sostiene che la sua fede per la Salernitana sia fasulla almeno quanto lo è quella per il Napoli: De Luca si sarebbe improvvisato tifoso della squadra della sua città solo per accaparrarsi i voti utili alle elezioni, quando, in cuor suo, sarebbe da sempre un tifoso juventino. A dimostrarlo è anche un tweet del 2015, in cui si dimostra che De Luca si stesse godendo la partita tra Real Madrid e Juventus, all'epoca capitanata da Carlos Tevez, detto l'Apache.

De Luca juventino

E non è finita qui: indagando sul passato di De Luca c'è chi lo accusa di aver propagandato per anni uno spirito nettamente anti-napoletano, con l'obiettivo di accrescere la sua popolarità a Salerno. Tra le prove pubblicate in queste ore, quella di una sua dichiarazione del 2011, quando definì i napoletani come "persone geneticamente ladre". Una dichiarazione in stile Salvini, che il presidente della Campania è stato pronto a ritrattare ora che si avvicinano le elezioni.

De Luca Napoli

Solo le elezioni diranno se i cittadini della Regione Campania daranno peso alle notizie diffuse in questi giorni su De Luca. La fede calcistica non dovrebbe orientare le preferenze politiche dei cittadini, anche perché ognuno ha il diritto di tifare per la squadra che preferisce.