De Laurentiis sorride, nel 2023 incassato quasi mezzo milione dalle multe ai calciatori

Il Napoli ha ufficializzato i risultati finanziari per il bilancio relativo alla stagione 2022/23, che ha consegnato ai partenopei il terzo Scudetto della propria storia. Come evidenziato da Calcio e Finanza, a livello italiano gli azzurri hanno raggiunto il migliore risultato netto positivo mai registrato con un utile pari a 79,7 milioni di euro.

Aurelio De Laurentiis

Napoli multe giocatori

Dal fascicolo di bilancio, un dato interessante legato ai ricavi della società riguarda le multe riscosse dai calciatori. Le “sanzioni” a livello di stipendi sono un punto di forza del presidente e patron Aurelio De Laurentiis che nel corso degli anni ha spesso utilizzato questo metodo per mantenere il controllo dello spogliatoio. Sul bilancio 2022/23 viene indicato come alla voce Altri ricavi da gestione calciatori, pari a complessivi 1.943.157 euro, ben 1.142.821 euro derivano dalla partecipazione dei calciatori azzurri al Mondiale 2022 svoltosi in Qatar da novembre a dicembre e 429.753 euro dall’incasso delle multe di cui sopra.

