De Laurentiis scoppia in lacrime e si commuove durante il discorso | VIDEO

Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare, e stavolta s'è commosso. Il presidente della SSC Napoli, nel suo discorso di quest'oggi dopo i 20 anni di era De Laurentiis alla presidenza del club, è scoppiato in lacrime e si è emozionato nella parte conclusiva del suo discorso:

Il discorso, del patron della SSC Napoli, si concludeva così:

"Da parte mia c'è sempre la volontà di costruire un questo anche a tutela sia dei nostri giocatori che spesso vengono intrappolati in situazioni che ledono in primis loro stessi, e soprattutto i nostri tifosi sparsi in tutto il mondo. Il nostro più grande orgoglio è stato quello di vincere rispettando le regole e le persone. Continueremo sempre a competere con questi principi, 20 anni fa dissi che il mio primo obiettivo era quello di rilanciare la città di Napoli anche attraverso il calcio. Oggi Napoli ha riconquistato un'attenzione globale, anche grazie al nostro supporto e da Napoli deve partire il futuro di un calcio libero, sostenibile e innovativo".