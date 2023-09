De Laurentiis: "Ringrazio Ziliani, ha spiegato il termine 'cazzate' all'esercito dei Bacchettoni"

Questa mattina il noto giornalista Paolo Ziliani ha commentato su Il Fatto Quotidiano il comunicato pubblicato qualche giorno fa dalla SSC Napoli per smentire le voci circa una trattativa per il rinnovo contrattuale di Kvaratskhelia. Il Napoli aveva bollato come "cazzate" le notizie pubblicate dai giornali, suscitando indignazione tra giornalisti e addetti ai lavori.

Oggi però Ziliani prende le difese di De Laurentiis in un articolo intitolato: "Cazzate: guai a nominare quella parola. Spararle, invece, è perfettamente lecito". Nell'articolo Ziliani attacca il sistema calcio italiano, reo di accusare De Laurentiis ma di tacere sugli scandali che coinvolgono, ad esempio, la FIGC o la Juventus.

Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano

De Laurentiis ringrazia Ziliani

Aurelio De Laurentiis sembra aver particolarmente gradito l'articolo di Paolo Ziliani, al punto che questa mattina lo ha ringraziato pubblicamente su Twitter. Ecco il messaggio di De Laurentiis: "Ringrazio Paolo Ziliani per aver regalato all'esercito dei Bacchettoni un'esemplare lezione sul significato del termine "Cazzate" come spiegato dalla Treccani e tanti altri dizionari, fino all'Accademia della Crusca".

Di seguito, invece, un estratto dell'articolo di Ziliani sul Fatto Quotidiano:

"Tutti a indignarsi e a strapparsi le vesti per l’inusuale, brusco tono, in particolare per il ricorso al termine – pur debitamente virgolettato – “cazzate”. Alzi la mano chi non ha mai usato, parlando o anche scrivendo, il termine “cazzata” in vita sua. È così scandaloso che il Napoli la riporti, oltretutto virgolettata, in un suo comunicato che grazie a ciò risulta al 100% efficace? Sono questi gli scandali di cui il calcio italiano ha da vergognarsi?