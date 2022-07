De Laurentiis-Mertens, salta l'incontro? Dries in partenza con la famiglia verso Ibiza | FOTO

Dries Mertens incontrerà Aurelio De Laurentiis per provare a trovare un nuovo accordo col Napoli dopo che da 4 giorni è svincolato? Di certo non nell'immediato. Negli ultimi giorni si era paventato un possibile incontro tra le parti a metà di questa settimana, quando mercoledì e giovedì il Napoli si radunerà a Castel Volturno per le visite mediche di rito e per l'appunto il raduno in vista del ritiro di Dimaro che vedrà gli azzurri in Trentino a partire da venerdì sera.

Incontro De Laurentiis-Mertens rinviato?

Al momento sembra che l'incontro però non possa avvenire nelle prossime ore, visto che Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, ha da poco postato sui social una foto che vede tutta la famiglia Mertens in partenza verso Ibiza per la "seconda parte" di vacanze. Mertens era infatti già stato nell'isola spagnola, per poi trascorrere svariati giorni in Belgio fino a stamattina, partendo poi di nuovo alla volta della Isla. Per il momento quindi, sembra proprio che l'incontro tanto atteso slitterà nuovamente.