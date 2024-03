De Laurentiis manda frecciate, ma nessuna azione legale! Ad oggi il Napoli non va ai Mondiali

Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Ieri il presidente si è scagliato contro la Juventus, rivendicando di diritto il posto del Napoli ai prossimi Mondiali per Club.

Napoli ai Mondiali

Solo una frecciatina, però, come la descrive l'edizione odierna di Repubblica. Anche perché alle parole di De Laurentiis non è seguita - per ora - nessuna azione legale a tutela del Napoli. Anzi, a chiarire che il Napoli si trova in seconda fascia - dietro la Juventus - era stato lo stesso Bernd Reichart, CEO della Superlega. "E la cosa non piaciuta affatto a De Laurentiis", precisa Repubblica.

Dunque, ad oggi il Napoli non va ai Mondiali, almeno sulla carta, e sempre che De Laurentiis non faccia seguire i fatti alle parole.