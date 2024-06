De Laurentiis lascia il Britannique: accoglienza a Conte, ora dritto a Castel Volturno | VIDEO CN24

Ecco Aurelio De Laurentiis! Il presidente del Napoli ha appena lasciato l'Hotel Britannique, dove ha accolto l'allenatore Antonio Conte finalmente a Napoli per cominciare la sua avventura in azzurro, come sempre accompagnato dal fido DS Giovanni Manna.

De Laurentiis adesso si dirigerà molto probabilmente alla volta di Castel Volturno, dove mostrerà a Conte le strutture del centro sportivo. Il presidente non ha rilasciato dichiarazioni, ma ha concesso qualche foto ai tifosi che erano lì ad aspettarlo Guarda il video su CalcioNapoli24.