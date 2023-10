De Laurentiis furioso e sconcertato: la reazione negli spogliatoi e la decisione sull'esonero di Garcia

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli ha raccontato la reazione di De Laurentiis dopo il ko di Napoli-Fiorentina:

"Via il tocco magico, via il buonumore e il ghigno da pirata. Sprofonda il Napoli. Ma nulla avviene per caso. Il crollo azzurro è sicuramente merito di un Italiano strepitoso (chissà che rimpianti per De Laurentiis) ma la prestazione è il prodotto di una perdita improvvisa di serenità, o di una crisi più psicologica che tecnica. Questa sconfitta è un campanello d'allarme assai preoccupante perché certe cose continuano a ripetersi. Perché a dire il vero i campanelli, dentro e fuori il Napoli, è da parecchie settimane che suonano. Ma forse non sono stati ascoltati a sufficienza.

De Laurentiis è deluso, sconcertato: scende negli spogliatoi a fine gara, è nero, furioso. Nessun faccia a faccia con Garcia, però. Va alla sosta con -3 dalla zona Champions: perplesso, c'è qualcosa che non torna. Lui è convinto che il Napoli sia una Ferrari. E Garcia adesso è osservato speciale. E questi sono giorni di riflessione, ma non di decisioni. Il tecnico non rischia il posto adesso, ma dopo la sosta serve il cambio di passo. A cominciare dalle trasferte di Verona e Berlino".