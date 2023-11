De Laurentiis, Mazzarri e l'aneddoto Scudetto nel 2014: "Presidente, neghi sempre..."| VIDEO

Il video risale a 9 anni fa, era il luglio del 2014 e il Napoli era in ritiro a Dimaro-Folgarida, in Trentino Alto-Adige, con Rafa Benitez allenatore. Mazzarri era andato via l'anno precedente nel giugno 2013 e il presidente Aurelio De Laurentiis parlò di lui in conferenza stampa, sul tema 'tabù' Scudetto.

Guarda il video su CalcioNapoli24.

La frecciatina di De Laurentiis a Mazzarri: "Cerchiamo di vincere lo scudetto! Io mi ricordo che Mazzarri mi diceva sempre: presidente, lei neghi tutto! Dica sempre che non si sa, seno questi non si accontentano mai, chiederanno sempre di più. Ma io sono sincero, sono una persona onesta, da me non avrete mai bugie. Credo che noi siamo maturi per continuare ad essere forti e giocarcela fino alla fine per lo scudetto...".