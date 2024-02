De Laurentiis corteggia Hamsik al pranzo UEFA: "Marek è uno dei più grandi campioni che ho avuto"

UEFA Champions League - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta il corteggiamento di De Laurentiis, nel tentativo di convincere Marek Hamsik ad accerrare di entrare nello staff del Napoli e spunta la frase detta a Laporta al pranzo UEFA di Palazzo Petrucci:

"Ha sempre avuto una certa allergia per il passato e per le bandiere. Ma stavolta un pensierino De Laurentiis lo ha fatto corteggiando Marek Hamsik. E lo ha fatto ancora ieri durante il pranzo Uefa, quando lo ha coccolato al cospetto di Joan Laporta, il patron del Barcellona: «Lo vedi? Lui è uno dei più grandi campioni che ho avuto con me». C'era anche Stefano Ceci, ospite del Napoli, nel pranzo in nome di Diego Maradona. Ma Marek, al momento, non capitola di fronte alla grande tentazione di tornare".