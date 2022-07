De Laurentiis, bordata ad Insigne e Ospina: "Chiedono aumenti e poi vanno in campionati sconosciuti"

Notizie Napoli calcio. Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli toccando svariati temi compreso il calciomercato ed i rinnovi.

Nel corso della sua intervista De Laurentiis ha lanciato anche una pesante bordata ai giocatori andati via, tra i quali Insigne ed Ospina che avevano richiesto degli aumenti di ingaggio salvo poi trovare accordi nei campionati americani ed arabi. Ecco le parole del presidente azzurro:

La maglia azzurra deve essere considerata dal tifoso come la propria pelle e chi viene a giocare nel Napoli deve considerarla così. Chi invece parla di aumenti di stipendio, nonostante sono già dei privilegiati, e poi vanno a finire in campionati sconosciuti uno ci resta molto male perchè non c'è senso di appartenenza.