Parlato: "De Laurentiis è all'Hotel Britannique! Summit in corso con Micheli, Meluso e Sinicropi"

Esonero Garcia, summit Napoli ora in corso all'Hotel Britannique con il presidente del Napoli a colloquio con i suoi più stretti collaboratori per decidere il futuro dell'allenatore francese.

Lo riporta il giornalista Manuel Parlato di Sportitalia e Canale 21: "Sono ore decisive, il presidente De Laurentiis è in riunione all’hotel Britannique con Micheli, Meluso e Sinicropi per decidere il futuro di Rudi Garcia, per il quale l’esonero è molto vicino. I nomi al momento sono quelli di Tudor e Fabio Cannavaro, Mazzarri è una suggestione, Conte ancora di più!".