De Laurentiis agli Uffizi: mattinata da turista in attesa della gara di domani [FOTO]

Napoli Calcio - Aurelio De Laurentiis è già a Firenze con la famiglia da ieri. In mattinata infatti ha visitato la Galleria degli Uffizi con un tour di oltre un'ora durante la quale ha ammirato in particolare le opere della statuaria antica, di Botticelli, Paolo Uccello e Piero della Francesca. Proprio davanti alla Battaglia di San Romano ritratta da Paolo Uccello, una delle opere preferite dall’imprenditore e produttore cinematografico, ha incontrato e scattato una foto ricordo con il direttore dell Galleria, Eike Schmidt. Sempre in mattinata anche il presidente del l'Empoli Fabrizio Corsi con la sua famiglia ha visitato la Galleria degli Uffizi, che per questo sabato dunque ha sancito il connubio tra calcio e arte. Lo riporta FirenzeViola.it.