Napoli - Orazio Accomando di Dazn commenta quello che sarà lo staff tecnico del Napoli di Calzona:

"Napoli, definiti gli accordi con Calzona. Sarà allenatore per i prossimi 4 mesi. Capitolo staff: Bonomi vice, Sinatti preparatore, Marco Brini match analyst, anche Grava nello staff. Si lavora ad un ruolo diverso per Hamsik perché non è in possesso del patentino di allenatore".