DAZN non si vede, Monti punta il dito contro i presidenti di Serie A: "Vi siete venduti la passione dei tifosi, vergogna!"

Notizie Napoli calcio. Ancora problemi per DAZN durante la diretta di Sampdoria-Napoli, partita di Serie A che molti tifosi non sono riusciti a seguire per via dei problemi di trasmissione dell'emittente. Non è la prima volta che Dazn non si vede e molti, anche sui social network, si stanno lamentando del servizio. E c'è anche chi punta il dito contro i presidenti di Serie A.

DAZN non si vede, dito puntato contro i presidenti di Serie A

Ecco il messaggio pubblicato dal giornalista Gianluca Monti su Twitter, durante Sampdoria Napoli: "Cari presidenti di Serie A che dite di cercare strade nuove per rendere appetibile il prodotto calcio, vi siete venduti la passione dei tifosi e non la riavrete mai indietro. “Spezzatino”, biglietti da gioielleria e diritti tv a Dazn facendovi beffe del pubblico: vergognatevi!!!".