Dazn non funziona, piattaforma in tilt in tutto il mondo: problemi nella visione anche di Juve-Cagliari

Gli utenti italiani e di tutto il mondo stanno riscontrando seri problemi nell'utilizzo di DAZN, la piattaforma che trasmette eventi sportivi in diretta streaming su smartphone, tablet, computer e tutti gli altri dispositivi compatibili. Nel corso della serata di sabato, in concomitanza di diversi eventi previsti dal palinsesto di DAZN, il servizio sta presentando svariate problematiche: dall'accesso all'app alla visione senza interruzioni delle partite. Tra le gare in programma su DAZN, in Italia, anche Juventus-Cagliari, disponibile invece senza intoppi su DAZN1, il canale presente nel pacchetto Sky per coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.