Notizie calcio. Cambiano i vertici dirigenziali di Dazn, sempre al centro di diverse polemiche per quanto concerne i dati televisivi.

Dazn, il nuovo CEO è Azzi

Dazn ha annunciato la nomina di Franco Bernabè a senior strategic advisor per le attività in Italia e di Stefano Azzi quale Ceo sempre per l’Italia, al posto di Veronica Diquattro. Napoletano, 53 anni, esperto di trasformazione digitale emercato consumer, Azzi assumerà l’incarico il 1°marzo