Serie A, date e orari ultima giornata: ancora incertezza per Bologna-Napoli

La Lega Serie A ha varato le date e gli orari per la 38esima giornata di campionato. In virtà di alcuni destini incerti la Lega assicura la contemporaneità a determinate partite che hanno ancora qualcosa per cui lottare. Nel caso del Napoli, che va a Bologna, la data e l'orario dipende dal risultato di Lazio-Bologna di questa sera. Nel caso in cui i rossoblu raggiungessero l'aritmetica salvezza già oggi allora il match contro il Napoli sarebbe anticipato a sabato 25 maggio. Alla squadra di Mihajlovic basta un pari contro i biancocelesti per salvarsi matematicamente.

Data Giorno Orario Gara Licenziatario Licenziatario

25/05/2019 Sabato 18.00 FROSINONE – CHIEVOVERONA DAZN

26/05/2019 Domenica 15.00 TORINO – LAZIO SKY

26/05/2019 Domenica 18.00 SAMPDORIA – JUVENTUS DAZN

26/05/2019 Domenica 20.30 ATALANTA – SASSUOLO SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 BOLOGNA – NAPOLI (*) SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 CAGLIARI – UDINESE SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 FIORENTINA – GENOA SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 INTER – EMPOLI SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 ROMA – PARMA SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 SPAL – MILAN DAZN

(*) nel caso in cui, all’esito della gara LAZIO – BOLOGNA valida per la 37ª giornata, non fosse necessaria la contemporaneità con le altre gare delle 20.30 di domenica, la gara BOLOGNA – NAPOLI si disputerà sabato 25 maggio 2019 con inizio alle ore 20.30