Dani Alves è stato arrestato! L'accusa è gravissima

Arrestato Dani Alves! Clamorosa notizia dell'ultima ora: l'ex giocatore di Juventus, PSG e Barcellona è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aggressione sessuale!

Il terzino brasiliano, uno dei calciatori più titolati di sempre, è accusato per un episodio avvenuto il 30 dicembre in una discoteca di Barcellona, dove - secondo le accuse - avrebbe aggredito sessualmente una ragazza di 23 anni.

Arrestato Dani Alves, adesso si trova in stato di fermo e in mattinata è stato interrogato dalla Polizia catalana in commissariato. Oggi dovrà rispondere di fronte al giudice delle accuse contro di lui.