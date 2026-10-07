Dalla Turchia: Montella esonerato, decisiva la sconfitta con l'Italia

La Turchia avrebbe deciso di interrompere il rapporto con Vincenzo Montella. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Fanatik, la Federazione turca avrebbe scelto di sollevare l'allenatore italiano dall'incarico di commissario tecnico della nazionale.

Una decisione che arriva dopo un periodo complicato, culminato con il rendimento negativo in Nations League e con la sconfitta per 3-1 contro l'Italia.

Montella lascia la Turchia: decisivi i risultati in Nations League

Il percorso della Turchia in Nations League avrebbe rappresentato il punto di svolta per il futuro di Montella. La nazionale ha chiuso il proprio girone senza riuscire a ottenere vittorie, trovandosi all'ultimo posto e aumentando così i dubbi all'interno della Federazione.

L'ultimo risultato negativo contro l'Italia ha ulteriormente aggravato la situazione. Il 3-1 subito dagli Azzurri ha confermato le difficoltà della squadra turca nel trovare continuità e risultati.

Un rendimento che ha cambiato il futuro di Montella

La posizione dell'allenatore italiano non era stata messa immediatamente in discussione dopo il Mondiale. La Turchia non era riuscita a superare la fase a gironi, ottenendo una sola vittoria contro gli Stati Uniti, ma Montella era comunque rimasto al centro del progetto federale.

I risultati successivi, però, avrebbero fatto cambiare orientamento ai vertici della Federazione. Il bilancio negativo in Nations League e i quattro ko hanno fatto crescere il malcontento, fino alla decisione comunicata nelle ultime ore.

Ora la Turchia cerca un nuovo commissario tecnico

Se la notizia riportata da Fanatik verrà confermata ufficialmente, si chiuderà dunque l'avventura di Montella sulla panchina della Turchia.

L'allenatore italiano dovrà ora lasciare la nazionale dopo un ciclo segnato da risultati importanti ma anche da una fase finale molto complicata. Per la Federazione turca si apre invece la ricerca del nuovo commissario tecnico, chiamato a rilanciare la squadra dopo un periodo caratterizzato da risultati al di sotto delle aspettative.