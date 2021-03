Ultime notizie calcio Napoli - Ha del clamoroso la notizia che sta circolando in Turchia e lanciata dal quotidiano Ajansspor: a quanto pare, infatti, Maurizio Sarri avrebbe trovato un accordo totale con il Fenerbahce e sarebbe in procinto di trasferirsi ad Istanbul. Sulla panchina del club gialloblu in questo momento c'è il traghettatore Emre Belozoglu e sarebbe la prima opzione scelta dal presidente Ali Koc per riportare i Canarini Gialli ai fasti di un tempo.

