Dalla Spagna - Solo un’ecatombe può separare il Napoli dallo scudetto

Solo un’ecatombe può separare il Napoli dallo scudetto, lo scrive Mundo Deportivo dopo il pareggio tra Sampdoria e Inter, che porta i nerazzurri a -15 punti dalla capolista:

“La Sampdoria, penultima in Serie A, ha regalato una grande sorpresa questo lunedì dopo il pareggio a reti inviolate contro l’Inter al Luigi Ferraris. La squadra di Dejan Stankovic, ex nerazzurro, ha resistito alle vessazioni degli uomini di Simone Inzaghi, che hanno sperperato un’occasione propizia per assestarsi al secondo posto e nelle posizioni di Champions League nel campionato italiano dopo 22 partite giocate. I milanesi sono ora a 15 punti dalla capolista, un Napoli che solo un’ecatombe potrebbe separare dallo ‘scudetto'”.