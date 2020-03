Dalla Spagna - Ronaldo stregato dall'affetto del Bernabeu, il portoghese vuole tornare al Real Madrid

Ultimissime calcio Napoli - Non certamente un momento facile per la Juventus, che arriva al momento più caldo della stagione tra mille polemiche. Dalla Spagna arriva, a tal proposito, una notizia che rischia di mandare nel caos tutto l'ambiente juventino. Edu Aguirre, giornalista spagnolo e miglior amico di Cristiano Ronaldo, avrebbe rivelato al portale Chiringuito qualcosa di straordinario. Il fenomeno portoghese, ieri a Madrid per assistere al "Clasico", sarebbe rimasto stregato dall'accoglienza del Santiago Bernabeu nei suoi confronti e che questo avrebbe aumentato la sua voglia di tornare al Real. Queste le parole dell'amico di CR7 riportate dal Chiringuito, come detto:

"So per certo che Cristiano sente la voglia di tornare al Real Madrid. Ha sentito l'affetto del madridismo venendo al Bernabeu, si è emozionato; ora è totalmente concentrato sulla Juventus ma nel calcio, mai dire mai. Non so cosa accadrà in futuro... non lo può sapere nessuno".