Dalla Spagna - Le tre opzioni di Zidane contro il Celta, James Rodriguez verso la panchina

I colleghi del prestigioso quotidiano spagnolo 'Mundo Deportivo' ipotizzano 3 probabili formazioni che Zidane potrebbe schierare all'esordio in Liga domani contro il Celta Viga. Nelle tre opzioni, con tre moduli diversi non è presente James Rodriguez che piace tanto al Napoli e che presumibilmente partirà dalla panchina nonostante l'indisponibilità di Hazard che potrebbe rimanere fermo per circa un mese a causa di un infortunio muscolare riportato in allenamento.

James Rodriguez e Zidane

La probabile formazione del Real Madrid:

Con un 4-3-3

Keylor; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema, Isco

Con un 4-4-2

Keylor; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Benzema, Jovic

Con un 3-5-2

Keylor; Militao, Varane, Ramos; Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo; Isco, Benzema