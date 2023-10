Rodrigo de Paul, centrocampista dell'Atletico Madrid ed ex Udinese, potrebbe tornare a giocare in Serie A, visto che è finito nel mirino della Juventus per gennaio.

Fabian Ruiz piace all'Atletico Madrid

Secondo Fichajes.com, l'Atletico Madrid starebbe pensando a Fabian Ruiz, l'ex Napoli è ai margini al PSG di Luis Enrique.

