Dalla Spagna - Il Barcellona rischia di perdere anche Ter Stegen, il portiere tedesco a rischio per la sfida contro il Napoli

Notizie Calcio Napoli - Ancora grane per Quique Setien, allenatore del Barcellona, che rischia di perdere anche Ter Stegen per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli.

Il portiere tedesco, come riportato dai colleghi spagnoli di AS, ha molto fastidio al tendine rotuleo del ginocchio destro e si ipotizza che possa essere necessario un intervento chirurgico per risolvere il problema.

Ovviamente, l'operazione è prevista dopo la Champions League, ma la situazione è sotto monitoraggio per verificare se il giocatore possa essere in grado di concludere la stagione.