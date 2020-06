Dalla Spagna - Ancelotti accusato di evasione fiscale, 1 milione di euro la cifra che avrebbe evaso

Ultime notizie calcio Napoli - Torna a piovere, dopo le difficoltà avute a Napoli che hanno portato al suo esonero ed al conseguente approdo all'Everton, su Carlo Ancelotti.

Calcio - Ancelotti indagato per evasione fiscale

L'ex allenatore azzurro, stando a quanto riportato questa mattina da "Marca", sarebbe stato denunciato dalla procura spagnola al Ministero del Tesoro per reati fiscali risalenti ai tempi in cui allenava il Real Madrid, epoca in cui avrebbe evaso la cifra pari a 1.062.079 euro. Nella denuncia è illustrato che nel periodo compreso tra il 2013 e il 2015 il tecnico ha mantenuto la residenza a Madrid ed ha firmato due contratti distinti con il club della capitale spagnola: uno per il suo rapporto di lavoro e l’altro relativo al trasferimento dei suoi diritti d’immagine. Avrebbe escluso, sempre secondo la procura spagnola, i guadagni provenienti dai diritti d'immagine “con l’intenzione di eludere irragionevolmente i suoi obblighi con il tesoro pubblico”.