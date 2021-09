Notizie Napoli calcio. Procede a rilento il recupero di Piotr Zielinski, infortunatosi nel corso della gara d'esordio contro il Venezia. Secondo quanto riportano i media polacchi, il centrocampista del Napoli si sta allenando ancora a parte e non è noto se sarà in grado di aggregarsi al gruppo per poter giocare contro l'Inghilterra, nella terza gara della Polonia in programma mercoledì.