Dalla Francia - Obiettivo Napoli, il Monaco si inserisce nella corsa per Jovic

Ultime calcio Napoli - Secondo quanto riferisce L’Equipe, Il Monaco sembra seriamente interessato ad inserirsi nell’asta per Luka Jovic. L’attaccante del Real Madrid ha avuto poco tempo per farsi notare al Bernabeu e sarebbe disposto a cambiare aria. L’agente del serbo ha già avuto fitti contatti con il Milan. Il Monaco potrebbe sbalzare in pole per Jovic grazie anche al neo tecnico Niko Kovac: l’allenatore croato ha avuto alle sue dipendenze Jovic per un anno all’Eintracht Francoforte. Jovic, comunque, resta uno degli attaccanti seguiti dal Napoli.

