Il Napoli, dopo la partenza di Kostas Manolas, è alla ricerca di un difensore centrale.

Secondo Footmercato.net, il club azzurro avrebbe sondato il terreno in vista del mercato di gennaio per Cedric Hountondji, difensore centrale classe 1994 di proprietà del Clermont che sta disputando un'ottima stagione in Ligue1.