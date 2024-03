Ultime calcio - Massimiliano Allegri al Barcellona è un'indiscrezione che arriva dalla Francia, visto che il club blaugrana sta cercando di risolvere il dopo Xavi.

Allegri proposto al Barcellona

Secondo Santi Aouna, giornalista di FootMercato, il nome di Allegri è stato proposto alla dirigenza del Barça che però non convince tutti all'interno della società. Non è un caso che Joan Laporta, presidente del Barcellona, abbia incontrato Hansi Flick: segno che il casting, nel quale rientra pure De Zerbi, è in pieno fermento.