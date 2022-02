Dall'esplosione di Insigne al rammarico del fischio finale: le emozioni di Napoli-Inter 1-1 [FOTOGALLERY CN24]

Nessun vincitore tra Napoli ed Inter: in vantaggio i partenopei grazie al rigore di Insigne, ad inizio ripresa il gol di Dzeko. In allegato l'ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Napoli-Inter 1-1, il tabellino

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (29' st Anguissa), Lobotka; Politano (26' pt Elmas), Zielinski, L. Insigne (39' st Ounas); Osimhen (39' st Mertens). A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Demme, Jesus, Ghoulam, Petagna, Zanoli. Allenatore: Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Dimarco (45' st D'Ambrosio), De Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (39' st Vidal), Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez (38' st Sanchez). A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Darmian, Carboni, Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi (squalificato, in panchina Farris).

ARBITRO: Doveri di Roma 1

MARCATORI: 7' pt Insigne (N, su rig.), 2' st Dzeko (I)

NOTE: Ammoniti: Insigne (N); Brozovic (I). Recupero: 2' pt, 5' st.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli