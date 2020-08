Dall'Argentina - La sorella di Maradona positiva al Coronavirus!

Ultime notizie calcio - Brutte notizie per Diego Armando Maradona. La sorella Kitty, infatti, stando a quanto riportato da Tyc Sports, è risultata positiva al Coronavirus. Al momento, però, risulta essere asintomatica ma è comunque in isolamento. Per fortuna non è stata in contatto con Diego negli ultimi giorni. Al di là di questo, in via precauzionale, martedì prossimo Maradona effettuerà il tampone. La prova sarà affidata al dottor Leopoldo Luque e allo staff medico del Gimnasia. A titolo precauzionale, il test sarà svolto a casa del tecnico argentino.