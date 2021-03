Dall'abbraccio Mertens-Insigne alle 'mani in faccia' del belga: le emozioni di Roma-Napoli 0-2 [FOTOGALLERY CN24]

Vittoria del Napoli per 2-0 in casa della Roma. Nella prima frazione di gioco, la doppietta di Mertens. In allegato la fotogallery del match curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara (22' st Villar), Pellegrini, Spinazzola; Pedro (22' st Carles Perez), El Shaarawy; Dzeko (22' st Borja Mayoral). A disp.: Mirante, Fuzato, Kumbulla, Fazio, Santon, Reynolds, Calafiori, Pastore. All.: Fonseca.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic (41' st Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano (28' st Lozano), Zielinski (28' st Elmas), L. Insigne (41' st Bakayoko); Mertens (21' st Osimhen). A disp.: Meret, Contini, Zedadka, Costanzo, Cioffi. All.: Gattuso.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

MARCATORI: 27' pt Mertens (N), 34' pt Mertens (N)

NOTE: Ammoniti: Mancini, Diawara, El Shaarawy, Villar (R); Zielinski, Ospina, Koulibaly, Osimhen (N). Recupero: 5' st.