Dal Messico, Sulvaran a CN24: "In arrivo l'ufficialità dell'infortunio di Lozano, preoccupa il suo rendimento"

"E' la seconda volta consecutiva che Lozano lascia il campo con il Messico prima della fine della partita. Si parla di una lussazione della spalla, si attende l'annuncio ufficiale. Siamo in attesa per gli aggiornamenti, lo stesso staff medico della Nazionale nelle prossime ore farà i test per poi dare il via libera al calciatore che tornerà in Italia. Preoccupa il rendimento di Lozano, che ha sbagliato alcune opportunità importanti ieri. E' a rischio il Mondiale per il Messico".

