Ultime calcio - Arrivano nuove pessime notizie sulle condizioni di Pelè, leggenda del calcio mondiale. Secondo ESPN Brasil, “O Rei” è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva. Pelè era stato dimesso martedì dalla terapia intensiva dopo un intervento per una rimozione di un tumore al colon. Lo stesso brasiliano, che compirà 81 anni il prossimo 23 ottobre, aveva postato sui social dei ringraziamenti per l’affetto dei fan di tutto il mondo.