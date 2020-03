Ultimissime calcio - Il Chelsea è in quarantena visto che il calciatore Hudson-Odoi è risultato positivo al test del Coronavirus. Mason Mount è protagonista di una ragazzata: non ha rispettato la regola di restare a casa e ha scelto di giocare una partita di calcetto con l’amico Declan Rice, difensore del West Ham. Il centrocampista dei Blues sarà sicuramente multato dalla società e in arrivo anche un provvedimento di Lampard. Lo riporta l'edizione odierna del Daily Mirror.