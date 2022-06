Da Udine - Deulofeu si avvicina al Napoli: contatto De Laurentiis-Pozzo

Calciomercato Napoli - Gerard Deulofeu sarà presto un giocatore del Napoli.

Gerard Deulofeu

Deulofeu vicino al Napoli

Decisivo per sbloccare la trattativa il contatto diretto tra Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo, come riporta TuttoUdinese. Il club partenopeo verserà 18 milioni di euro (2 in meno rispetto a quelli richiesti) nelle casse bianconere. Distanza ormai sempre meno sensibile, soltanto alcuni dettagli da limare relativi ai bonus. L'ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, anche se il Napoli preferirebbero rimandare il tutto dopo la cessione di Politano.