Da Torino: "Verdi, che beffa per Cairo: 22mln al Napoli ma è esploso a Salerno"

Simone Verdi, attaccante della Salernitana in prestito dal Torino, è rinato in Campania.

Simone Verdi

Verdi che beffa per il Torino

Come riporta La Stampa, i granata sono stati beffato perché, dopo averlo pagato 22 milioni di euro dal Napoli, ha segnato di più in 15 partite con la squadra di Nicola che in 73 presenze con quella di Cairo: 6 gol contro 5.