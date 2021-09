Da Torino - Superlega, Agnelli aveva ragione: guardate i campioni dove sono! Evviva i furboni che si erano lamentati

Serie A - TuttoJuve dà ragione ad Agnelli sull'idea di fondare la Superlega: "La Superlega era il male come dicevano molti? Non ci sembra proprio. Il progetto ideato non sarebbe stata la medicina di tutti i mali, ma sicuramente avrebbe permesso di avere una suddivisione di campioni più equa. Da Messi a Ronaldo ci sono stati grandi movimenti in estate con l'argentino e il portoghese che hanno cambiato squadra e che hanno impoverito ulteriormente la Liga e la Serie A, togliendo due calciatori importanti e di immagine a due campionati europei. E' chiaro, che al momento la Premier sta prendendo ormai la scena e che le altre squadre stanno perdendo appeal. La finale di Champions dello scorso anno è chiara immagine di quello che potrebbe essere lo scenario del presente e del futuro. Ed i furboni che si erano lamentati della Superlega parlando di competitività e meritocrazia ora che diranno? Siamo curiosi di sapere che diranno quando ci saranno solo formazioni inglesi e forse il Psg al top e basta".