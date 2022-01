Da Torino - La Juve non ha gioco, il Napoli sì nonostante le assenze

La Juventus non doveva sbagliare la partita ma ha fallito, scrive Tuttojuve:

"Contro un Napoli molto rimaneggiato, come del resto anche la Juve, ma più della Juve, i bianconeri hanno fallito. Il pareggio, vista la posizione in classifica è come una sconfitta e lascia le cose invariate, cinque punti, con l'Atalanta che potrebbe finire a sei. Insomma, nulla di buono. Così, purtroppo sarà difficile, se non impossibile arrivare quarti perchè le occasioni vanno sfruttate quando ci sono e questa squadra non sembra in grado di poterle sfruttare. Insomma, manca l'attaccante, lo sapevamo e lo ribadiamo, anche contro il Napoli tante potenziali occasioni, ma veramente tanti errori ed un gioco che non c'è, se non nelle ripartenze. Sul gioco, purtroppo lo si sapeva, il Napoli, infatti ha fatto meglio ed è sembrata più squadra, molto più squadra della formazione di Allegri che continua ad avere un centrocampo poco proponibile che contro gli azzurri ha fatto una brutta figura. In sintesi, i problemi sono evidenti, al momento la situazione non migliora e se la Juventus non cambia ritmo non arriverà tra le prime quattro".